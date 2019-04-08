Президент США Дональд Трамп повідомив, що Кірстен Нільсен більше не займає посаду міністра внутрішньої безпеки.

Дональд Трамп звільнив міністра внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен.

– Міністр внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен залишить свою посаду, і я хотів би подякувати їй за її службу, – заявив Дональд Трамп.

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Виконуючим обов’язки міністра призначений нинішній керівник Прикордонної та Митної служби Кевін Макалінан.

Раніше Факти ICTV писали, що двадцять американських штатів подали клопотання проти використання президентом США Дональдом Трампом надзвичайного стану для фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Фото: dhs