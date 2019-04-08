У Польщі 8 квітня розпочався загальний страйк профспілок учителів, які вимагають підвищення зарплат на 30%.
Через страйк вчителів у Польщі закриті тисячі шкіл.
Польські педагоги, які зараз заробляють приблизно 929 євро – це менше середньої зарплати по країні, вимагають підвищення зарплат на третину.
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Уряд країни запропонував вчительським профспілкам поетапне збільшення зарплат, але на ці умови погодилася тільки профспілка Солідарність, а дві інші – Союз польських вчителів і Форум профспілок – оголосили безстроковий страйк.
„Teraz albo nigdy” głosi napis na drzwiach SP nr25 na poznańskiej Wildzie. W szkole dziś pusto, komunikat dyrekcji mówi o zawieszeniu zajęć do odwołania. #StrajkNauczycielski #ZNP #Poznan @RMF24pl pic.twitter.com/kjdbIrdt7P
— Mateusz Chłystun (@MateuszChlystun) 8 апреля 2019 г.
До речі, зарплата українського вчителя – найнижча в Європі, а робоче навантаження – одне з найбільших.
Джерело: RMF24
Фото: Mateusz Chłystun