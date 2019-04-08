У Польщі 8 квітня розпочався загальний страйк профспілок учителів, які вимагають підвищення зарплат на 30%.

Через страйк вчителів у Польщі закриті тисячі шкіл.

Польські педагоги, які зараз заробляють приблизно 929 євро – це менше середньої зарплати по країні, вимагають підвищення зарплат на третину.

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Уряд країни запропонував вчительським профспілкам поетапне збільшення зарплат, але на ці умови погодилася тільки профспілка Солідарність, а дві інші – Союз польських вчителів і Форум профспілок – оголосили безстроковий страйк.

До речі, зарплата українського вчителя – найнижча в Європі, а робоче навантаження – одне з найбільших.

Джерело: RMF24

Фото: Mateusz Chłystun