Держдепартамент США вперше склав список з 35 країн, в яких є ризик викрадення американських громадян.
У Державному департаменті США склали список з 35 країн світу, в яких існує загроза викрадення американських громадян і взяття їх у заручники злочинцями і терористами.
У цей список потрапили окуповані території України і Росія.
У ньому також знаходяться такі країни як:
- Ангола;
- Демократична Республіка Конго;
- Афганістан;
- Венесуела;
- Гаїті;
- Іран;
- Ірак;
- Колумбія;
- Мексика;
- Ємен;
- Сирія;
- Туреччина;
- Нігерія;
- Уганда;
- Ефіопія;
- Філіппіни.
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Рішення щодо публікації відповідного списку прийняли після того, як в Уганді викрали туристку з США Сью Ендікотт.
До слова, у США підготували новий пакет санкцій проти Росії за отруєння Скрипалів.