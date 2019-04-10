Держдепартамент США вперше склав список з 35 країн, в яких є ризик викрадення американських громадян.

У Державному департаменті США склали список з 35 країн світу, в яких існує загроза викрадення американських громадян і взяття їх у заручники злочинцями і терористами.

У цей список потрапили окуповані території України і Росія.

У ньому також знаходяться такі країни як:

Ангола;

Демократична Республіка Конго;

Афганістан;

Венесуела;

Гаїті;

Іран;

Ірак;

Колумбія;

Мексика;

Ємен;

Сирія;

Туреччина;

Нігерія;

Уганда;

Ефіопія;

Філіппіни.

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Рішення щодо публікації відповідного списку прийняли після того, як в Уганді викрали туристку з США Сью Ендікотт.

До слова, у США підготували новий пакет санкцій проти Росії за отруєння Скрипалів.