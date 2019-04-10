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Частина України, Росія і Туреччина: США склали список небезпечних країн

Держдепартамент США вперше склав список з 35 країн, в яких є ризик викрадення американських громадян.

Частина України, Росія і Туреччина: США склали список небезпечних країн

У Державному департаменті США склали список з 35 країн світу, в яких існує загроза викрадення американських громадян і взяття їх у заручники злочинцями і терористами.

У цей список потрапили окуповані території України і Росія.

У ньому також знаходяться такі країни як:

  • Ангола;
  • Демократична Республіка Конго;
  • Афганістан;
  • Венесуела;
  • Гаїті;
  • Іран;
  • Ірак;
  • Колумбія;
  • Мексика;
  • Ємен;
  • Сирія;
  • Туреччина;
  • Нігерія;
  • Уганда;
  • Ефіопія;
  • Філіппіни.

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Рішення щодо публікації відповідного списку прийняли після того, як в Уганді викрали туристку з США Сью Ендікотт.

До слова, у США підготували новий пакет санкцій проти Росії за отруєння Скрипалів.

Джерело: ТАСС

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