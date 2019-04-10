Держсекретар США Майк Помпео розповів, чим відрізняється ситуація з анексією Криму та захопленням Голанських висот.

Росія анексувала Крим незважаючи на те, що жодних загроз не існувало. Тоді як Ізраїль захопив Голанські висоти, захищаючись від нападу Сирії.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео.

Він зазначив, що захоплення Голанських висот було необхідним, щоб продовжувати захищатися від сирійського режиму.

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Майк Помпео також звернув увагу на те, що Росія ні від кого не оборонялася. Вона вибрала момент для захоплення території Криму у народу, який не становив жодної загрози.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп офіційно визнав Голанські висоти територією Ізраїлю.