З’явилося перше відео затримання засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.
З’явилося відео, як Джуліана Ассанжа виводять з посольства Еквадору у Лондоні. Видно, як четверо чоловіків ведуть його і садять у поліцейський фургон.
– У вас немає прав, ми повинні повстати! Ви поплатитеся за це! Повстання гряде … – кричав Ассанж.
Відомо, що Ассанж не хотів виходити з посольства.
BREAKING: #Assange removed from embassy – video pic.twitter.com/qsHy7ZVPg5
— Ruptly (@Ruptly) 11 апреля 2019 г.
На відео видно, що Ассанж дуже змінився.
Ось фотографія 2011 року, ще до його звинувачення лондонською владою.
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Нагадаємо, що раніше стало відомо, що влада Еквадору позбавили Ассанжа притулку у посольстві у Лондоні. Посол країни запросив британську поліцію у посольство, де він переховувався.
Відомо, що Ассанжа з 2012 року жив в еквадорському посольстві у Лондоні, де йому було дано політичний притулок.