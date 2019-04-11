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Перше відео арешту Ассанжа

З’явилося перше відео затримання засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

Перше відео арешту Ассанжа

З’явилося відео, як Джуліана Ассанжа виводять з посольства Еквадору у Лондоні. Видно, як четверо чоловіків ведуть його і садять у поліцейський фургон.

– У вас немає прав, ми повинні повстати! Ви поплатитеся за це! Повстання гряде … – кричав Ассанж.

Відомо, що Ассанж не хотів виходити з посольства.

На відео видно, що Ассанж дуже змінився.

Ось фотографія 2011 року, ще до його звинувачення лондонською владою.

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Нагадаємо, що раніше стало відомо, що влада Еквадору позбавили Ассанжа притулку у посольстві у Лондоні. Посол країни запросив британську поліцію у посольство, де він переховувався.

Відомо, що Ассанжа з 2012 року жив в еквадорському посольстві у Лондоні, де йому було дано політичний притулок.

Фото: Dreamstime

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