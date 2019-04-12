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Факти / Світ

У Судані глава Міноборони оголосив себе керівником країни

Військову раду, яка захопила владу в Судані, очолив міністр оборони країни Авад Мухамед Ахмед ібн Ауф.

Судан

Міністр оборони країни Авад Мухамед Ахмед ібн Ауф став главою військової ради, яка захопила владу в Судані.

Військова рада керуватиме країною під час перехідного періоду, який повинен тривати близько двох років.

Під час звернення ібн Ауф сказав, що в Судані зупиняється дія конституції, а також на місяць вводиться комендантська година.

Однак протестувальники не згодні з приходом до влади військової ради, оскільки це суперечить тому демократичному результату, якого вони домагалися.

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Нагадаємо, 11 квітня стало відомо, що армія Судану провела екстрене засідання, на якому президента країни Омара аль-Башира зняли з його посту.

Джерело: Aljazeera

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