Польща не пропустила в свої води російський корабель Сєдов, на борту якого перебували студенти Керченського державного морського технологічного університету.
Уряд Польщі відмовився пускати в свої територіальні води російський вітрильник Сєдов на борту з курсантами з окупованої Керчі.
Про це повідомила прес-секретар польського МЗС Єва Сувара.
Вона зазначила, що відповідне рішення було прийняте прем’єр-міністром Матеушем Моравєцьким.
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У МЗС Польщі також повідомили, що допуск парусника в територіальні води Польщі буде суперечити політиці поваги територіальної цілісності України і неприйняттю анексії Криму.
Вони очікують, що Росія відновить свободу судноплавства в Керченській протоці і звільнить українських моряків.
Раніше Факти ICTV писали про те, що кораблі РФ провели стрільби в Чорному морі.
Джерело: Republika