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Факти / Світ

Польща не пустила в свої води російський корабель

Польща не пропустила в свої води російський корабель Сєдов, на борту якого перебували студенти Керченського державного морського технологічного університету.

Польща не пустила в свої води російський корабель

Уряд Польщі відмовився пускати в свої територіальні води російський вітрильник Сєдов на борту з курсантами з окупованої Керчі.

Про це повідомила прес-секретар польського МЗС Єва Сувара.

Вона зазначила, що відповідне рішення було прийняте прем’єр-міністром Матеушем Моравєцьким.

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У МЗС Польщі також повідомили, що допуск парусника в територіальні води Польщі буде суперечити політиці поваги територіальної цілісності України і неприйняттю анексії Криму.

Вони очікують, що Росія відновить свободу судноплавства в Керченській протоці і звільнить українських моряків.

Раніше Факти ICTV писали про те, що кораблі РФ провели стрільби в Чорному морі.

Джерело: Republika

Фото: Федеральне агентство з рибальства

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