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Британія перекинула до Естонії бойові вертольоти Wildcat

Чотири вертольоти типу Wildcat британської армії прибули до Естонії, щоб підтримати бойову групу НАТО.

Британія перекинула до Естонії бойові вертольоти Wildcat

Чотири вертольоти ВПС Великої Британії прибули до Естонії з метою підтримки бойової групи НАТО.

Йдеться про військові машини AW159 Wildcat.

Ці вертольоти у тісній співпраці з естонськими силами оборони візьмуть участь у навчаннях Kevadtorm (Весняний шторм).

У другій половині квітня до них відправлять ще п’ять наступальних вертольотів Apache.

Читайте: Кораблі НАТО завершили навчання з ВМС України у Чорному морі

Вперше британські вертольоти типу Wildcat були передислоковані для підтримки бойової групи НАТО навесні минулого року.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав Річну національну програму Україна-НАТО.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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