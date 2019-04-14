Чотири вертольоти типу Wildcat британської армії прибули до Естонії, щоб підтримати бойову групу НАТО.
Чотири вертольоти ВПС Великої Британії прибули до Естонії з метою підтримки бойової групи НАТО.
Йдеться про військові машини AW159 Wildcat.
Ці вертольоти у тісній співпраці з естонськими силами оборони візьмуть участь у навчаннях Kevadtorm (Весняний шторм).
У другій половині квітня до них відправлять ще п’ять наступальних вертольотів Apache.
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Вперше британські вертольоти типу Wildcat були передислоковані для підтримки бойової групи НАТО навесні минулого року.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав Річну національну програму Україна-НАТО.
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