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Чоловік, який протаранив авто посла України в Лондоні, психічно хворий

Водій, який врізався в автомобіль українського посла у Великій Британії, виявився психічно хворим.

Чоловік, який протаранив авто посла України в Лондоні, психічно хворий

У водія, який врізався в автомобіль посла України в Лондоні, виявили психічне захворювання.

Як повідомили правоохоронці, після затримання було прийняте рішення відправити чоловіка на лікування в клініку за законом про психічне здоров’я.

Читайте: У Києві біля посольства РФ прогримів вибух

Нагадаємо, 13 квітня в автомобіль посла України в Лондоні врізався чоловік. У посольстві України у Великій Британії заявили, що водій навмисно врізався в автомобіль посла.

Поліція відразу затримала зловмисника.

Джерело: Metropolitan Police

Фото: Dreamstime

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