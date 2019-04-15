Військова рада Судану заарештувала кількох колишніх урядовців країни.

У Військовій раді Судану прийняли рішення щодо арешту колишніх членів уряду.

Прес-секретар Шамса Ад-дін Шанто додав, що Рада висловлює готовність затвердити будь-який цивільний уряд, на який згодна опозиція.

Крім того, він підтвердив, що армія не збирається розганяти активістів, проте закликає їх зняти блокпости.

Військова рада також чекає від опозиції затвердження нового прем’єр-міністра Судану.

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До слова, міністр оборони Судану Авад ібн Ауф покинув пост глави Військової ради країни.