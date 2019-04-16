Собор Паризької Богоматері врятували від повного руйнування. Основні конструкції Нотр-Дама де Парі після пожежі будуть збережені.

Основні конструкції будівлі Собору Паризької Богоматері будуть збережені.

До цього влада сумнівалася, що кам’яна частина Нотр-Даму вистоїть після пожежі.

– Ми можемо заявити, що структура Нотр-Дама врятована від повного руйнування, – заявив представник пожежників.

Водночас представник МВС Франції відзначив, що пожежникам вдалося знизити інтенсивність вогню.

Крім того, стало відомо, що після пожежі вдалося врятувати терновий вінець Ісуса Христа, який зберігався в Нотр-Дамі, а також священні предмети з аббатств Сен-Дені та Сен-Женев’єв.

Нагадаємо, в результаті пожежі в Соборі Паризької Богоматері в будівлі обвалився дах і шпиль.

Україна уже заявила про готовність направити своїх найкращих фахівців і реставраторів для робіт із відновлення собору.