Екс-губернатор штату Массачусетс Білл Уелд офіційно зареєстрований кандидатом на виборах президента США 2020 року від Республіканської партії.

На президентських виборах в 2020 році Білл Уелд від Республіканської партії буде боротися з Дональдом Трампом на праймеріз.

Таким чином Білл Уелд став першим республіканцем, який кине виклик нинішньому президентові Дональду Трампу на майбутніх виборах.

До речі, на виборах в США в 2016 році Білл Уелд був кандидатом у віце-президенти від Лібертаріанської партії.

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Нещодавно колишній держсекретар і головний суперник Дональда Трампа на виборах президента США у 2016 році Хіларі Клінтон заявила, що відмовляється висувати свою кандидатуру на виборах 2020.

Фото: Bill Weld