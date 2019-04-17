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Без Путіна: Time склав новий рейтинг найвпливовіших людей

Американський журнал Time представив новий рейтинг – 100 найвпливовіших людей світу 2019 року.

100 найвпливовіших людей світу 2019 від Time

До списку 100 найвпливовіших людей світу 2019 за версією журналу Time другий рік поспіль не потрапляє президент РФ Володимр Путін.

Перше місце у категорії Лідери експерти Time віддали спікеру Палати представників Конгресу США, демократу Ненсі Пелосі.

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У цій же категорії представлений президент США Дональд Трамп, лідер парламенту Венесуели Хуан Гуайдо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і Папа Римський Франциск.

 

До слова, рейтинг найвпливовіших людей світу Time складає з 1999 року.

Нещодавно Володимир Путін став героєм основного матеріалу нового номера журналу Time і прикрасив його обкладинку.

Джерело: Time

Фото: Time

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