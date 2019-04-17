Американський журнал Time представив новий рейтинг – 100 найвпливовіших людей світу 2019 року.

До списку 100 найвпливовіших людей світу 2019 за версією журналу Time другий рік поспіль не потрапляє президент РФ Володимр Путін.

Перше місце у категорії Лідери експерти Time віддали спікеру Палати представників Конгресу США, демократу Ненсі Пелосі.

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У цій же категорії представлений президент США Дональд Трамп, лідер парламенту Венесуели Хуан Гуайдо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і Папа Римський Франциск.

До слова, рейтинг найвпливовіших людей світу Time складає з 1999 року.

Нещодавно Володимир Путін став героєм основного матеріалу нового номера журналу Time і прикрасив його обкладинку.

Джерело: Time

Фото: Time