Американський журнал Time представив новий рейтинг – 100 найвпливовіших людей світу 2019 року.
До списку 100 найвпливовіших людей світу 2019 за версією журналу Time другий рік поспіль не потрапляє президент РФ Володимр Путін.
Перше місце у категорії Лідери експерти Time віддали спікеру Палати представників Конгресу США, демократу Ненсі Пелосі.
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У цій же категорії представлений президент США Дональд Трамп, лідер парламенту Венесуели Хуан Гуайдо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і Папа Римський Франциск.
Introducing the 2019 #TIME100 https://t.co/1WeH62z2pQ pic.twitter.com/iBKrhSl9D0
— TIME (@TIME) 17 апреля 2019 г.
До слова, рейтинг найвпливовіших людей світу Time складає з 1999 року.
Нещодавно Володимир Путін став героєм основного матеріалу нового номера журналу Time і прикрасив його обкладинку.
Джерело: Time
Фото: Time