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Британія введе проти РФ жорсткіші санкції, ніж Євросоюз

Після Brexit Велика Британія запровадить жорсткі санкції проти Росії, які передбачають більше обмежень ніж європейські.

Британія введе проти РФ жорсткіші санкції, ніж Євросоюз

Правління Великої Британії представило регламент про антиросійські санкції, який повинен набути чинності після того, як країна покине Євросоюз.

Парламент пояснює, що санкції повинні мотивувати Росію припинити дестабілізацію в Україні.

Як виявилося, у британському законі є деталі, яких немає в загальноєвропейських санкційних документах, до прикладу:

  •  Велика Британія пропонує ввести кримінальну відповідальність за порушення санкцій у вигляді тюремного ув’язнення на термін до десяти років за порушення заборон на торгівлю з Росією.

Санкції ЄС не передбачають покарань за їх недотримання (питання відповідальності покладаються на країни-члени ЄС).

  • Велика Британія має право засекречувати санкційні списки.

Внесення до списку санкцій конкретної особи можна засекретити, якщо цього вимагають  інтереси національної безпеки або міжнародних відносин.

  • Британські піддані повинні будуть виконувати санкції не тільки на території країни, а й за її межами.

Крім того, санкції будуть поширюватися на британські морські судна в міжнародних або іноземних водах.

Читайте:  Австрія підтримує санкції ЄС проти Росії

Наразі в Англії діють три режими санкцій щодо Росії, які відповідають актам ЄС:

  • Заморозка активів росіян і українців, причетних до порушення територіальної цілісності і суверенітету України.
  • Обмеження фінансування нафтогазових компаній і держбанків; ембарго на поставки в РФ військових товарів та продукції подвійного призначення.
  • Заборона на інвестиції в економіку анексованого Криму та обмеження на імпорт кримських товарів.

Нагадаємо, інформація про те, що Євросоюз нібито зняв санкції з оточення Януковича не є правдивою.

Джерело: РБК

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