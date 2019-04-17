Розробник ігор Assassin’s Creed Unity французька компанія Ubisoft пожертвувала на відновлення Собору Паризької Бооматері €500 тис.

Розробник Assassin’s Creed Unity французька компанія Ubisoft, виділила €500 тис. на реконструкцію Нотр-Дам де Парі.

Компанія також вирішила протягом тижня безкоштовно роздати всім охочим восьму гру серії Assassin’s Creed: Unity, дія якої відбувається у Парижі часів Великої французької революції, в тому числі у стінах згорілого собору.

Таким чином розробники хочуть дати можливість кожному відчути велич і красу Нотр-Дама.

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У компанії також додали, що атмосфера Нотр-Даму у грі Assassin’s Creed була одним із найвидатніших елементів.

Нагадаємо, пожежа в Соборі Паризької Богоматері тривала більше 12 годин.

Джерело: Ubisoft