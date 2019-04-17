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Факти / Світ

У Польщі кожна дитина до 18 років отримуватиме 500 злотих на місяць

Польський парламент схвалив програму державної підтримки дітей та молоді Родина 500+, яка передбачає виплати дітям до 18 років по 500 злотих на місяць (3,5 тис. грн).

У Польщі кожна дитина до 18 років отримуватиме 500 злотих на місяць

В рамках демографічної політики парламент Польщі вирішив розширити програму підтримки сімей та народжуваності в країні. Усім дітям, яким ще не виповнилося 18 років, виплачуватимуть кожного місяця допомогу у розмірі 500 злотих (майже 3,5 тис. грн).

– Це має сприяти поліпшенню демографії Польщі, щоб була молодь, яка пізніше працюватиме на економічний розвиток всієї країни, — повідомив прем’єр Польщі Матеуш Моравєцький.

Грошову допомогу у Польщі отримають майже сім млн дітей, бо програма фінансової допомоги, яка діяла досі, спричинила зростання показника народжуваності в країні.

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За розрахунками польського уряду, щорічно на оновлену програму підтримки дітей держава витрачатиме близько 9,5 млрд злотих (67,2 млрд грн).

Програма набуде чинності 1 липня 2019 року.

Раніше Факти ICTV писали як зберегти щасливі відносини після народження дитини.

Джерело: Польське радіо

Фото: Pexels

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