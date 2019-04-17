Суд оштрафував двох італійських студентів на €13 млн, визнавши їх винними у знищенні 1 тис. га лісу.

В Італії суд оштрафував двох студентів на €13 млн, визнавши їх винними в лісовій пожежі в регіоні Комо, який стався 30 грудня 2018 року.

Пожежники гасили вогонь декілька днів. Він знищив близько 1 тис. га лісу.

Двоє 22-річних студентів влаштували барбекю у лісовому будиночку, який і став причиною загоряння.

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Один з хлопців сказав італійським ЗМІ, що їх зробили “козлами відпущення”.

Студенти дуже шкодують через пожежу, але вона була викликана декількома джерелами.

– Ми жертви цієї історії. Ми негайно попередили пожежну команду і намагалися її загасити, – сказав один з хлопців.

Адвокат сказав, що покарання має бути осмисленим.

– Який сенс виписувати штрафи, знаючи, що двоє хлопчаків не в змозі їх оплатити? – сказав він.

У прокуратурі зазначили, що штраф підштовхне людей до більшої відповідальності.

Нагадаємо, 26 березня неподалік італійського міста Коголето, на північному заході країни, загорівся ліс.