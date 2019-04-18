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Кім Чен Ин приїде в РФ до Путіна – Кремль

У Кремлі підтвердили, що лідер КНДР Кім Чен Ин вперше відвідає Росію.

Кім Чен Ин

У другій половині квітня глава Північної Кореї Кім Чен Ин відвідає РФ з офіційним візитом.

Він приїде на запрошення президента Росії Володимира Путіна, але місце зустрічі Кремль уточнює.

Читайте: Путін запропонував зустріч Кім Чен Ину

Раніше ЗМІ повідомляли, що Кім Чен Ин може зустрітися з Путіним у Владивостоці наприкінці квітня.

Ймовірно, під час зустрічі Кім Чен Ин спробує заручитися підтримкою РФ, щоб чинити тиск на президента США Дональда Трампа після невдалого саміту у В’єтнамі.

Джерело: Kremlin.ru

Фото: Getty Images

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