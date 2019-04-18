У США запустили ракету-носій Antares, яка була створена за допомогою українських фахівців.

17 квітня, о 23.46 за київським часом, з космодрому Wallops (штат Вірджинія, США) була запущена ракета-носій Antares з космічним кораблем Cygnus. Перший ступінь ракети був розроблений українськими фахівцями.

У створенні брало участь конструкторське бюро Южное та інші вітчизняні підприємства. Вони побудували основну конструкцію першого ступеня двигуна космічного корабля.

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Cygnus доставить на Міжнародною космічною станцією близько 3,5 тонн вантажу – продовольство та обладнання для проведення наукових досліджень.

Запуск пройшов у штатному режимі. Стиковка Cygnus з МКС запланована на 19 квітня.

Ракета-носій і вантажний корабель належать Northrop Grumman.

До слова, NASA вдалося отримати нові докази щодо наявності води на поверхні Місяця.

Джерело: РБК-Україна