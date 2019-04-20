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У США винесено вирок парі, що тримала на ланцюгу 13 дітей

Подружжя зі США Девід і Луїз Турпін, що тримали в будинку на ланцюгу 13 своїх дітей, решту життя проведе за гратами.

У США винесено вирок парі, що тримала на ланцюгу 13 дітей

Суд у Каліфорнії засудив американську пару, що тримала під замком 13 дітей, до довічного ув’язнення з правом умовно-дострокового звільнення через 25 років.

У лютому їх визнали винним у тортурах, жорстокому поводженні і незаконному позбавленні волі.

Під час винесення вироку обоє плакали.

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Про те, що жителі Каліфорнії Девід і Луїза Турпін протягом багатьох років тримали в неволі своїх 13 дітей, стало відомо у січні 2018 року, коли одна з дочок втекла зі свого будинку в Перрісі.

Батьки тримали дітей у темній кімнаті, деяких прикували ланцюгом до ліжка. Їх годували лише раз в день, а митися дозволяли раз на рік.

Джерело: NBC News

Фото: NBC News

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