Huawei заявила, що призупинення співпраці з американською компанією Google не торкнеться користувача пристроїв, які надійшли на ринок раніше.

Смартфони Huawei більше не отримуватимуть оновлення Android. Наступні покоління смартфонів компанії будуть недоступні до сервісів Google, включно з Gmail та самою платформою Google Play.

Компанія буде продовжувати надавати оновлення безпеки і післяпродажне обслуговування всім смартфонам і планшетам Huawei і Honor, які були продані або є в наявності на складах по всьому світу.

Google і Android продовжать працювати на пристроях Huawei, які були вироблені до прийняття постанови про заборону.

– Сервіси – Google Play і пакет сервісів по забезпеченню безпеки Google Play Protect – і надалі будуть функціонувати на існуючих пристроях Huawei, – наголошується в заяві Google.

16 травня Дональд Трамп підписав указ про заборону на використання смартфонів, планшетів і ноутбуків виробника Huawei.

Таке рішення може обмежити можливості Huawei з виробництва смартфонів для продажу за межами Китаю, оскільки компанія втратить доступ до оновлень операційної системи Android.

Huawei є другим найбільшим в світі виробником смартфонів, який використовує в них операційну систему Android від Google. У минулому році китайська компанія поставила на ринок 200 млн смартфонів.

Ще чотири компанії, окрім Google, призупинили співпрацю з Huawei – це виробники чіпів Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. і Broadcom Inc.

Нагадаємо, Міністерство торгівлі США внесло продукцію китайської компанії Huawei і 70 афілійованих із нею компаній у чорний список.