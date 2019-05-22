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Факти / Світ / Росія

Міноборони РФ опитувало силовиків про готовність стріляти у протестувальників – ЗМІ

Силовик ЗС Росії розповів, що представники Міноборони РФ проводили опитування про готовність відкривати вогонь по протестувальниках.

Міноборони РФ опитувало силовиків про готовність стріляти у протестувальників – ЗМІ

Неназваний співробітник спецпідрозділу Збройних сил РФ заявив, що представники Міноборони Росії проводили опитування, де з’ясовували політичні уподобання бійців і їх готовність відкривати вогонь по протестувальниках.

За умови, анонімності боєць розповів представникам тюменського штабу Навального, що на початку 2019 року до них приїхали люди з Москви і привезли бланки з опитуваннями.

– Нас усіх зігнали, сказали обов’язково проходити. Анкетування було анонімним. Вони намагалися з’ясувати наші політичні переконання та погляди, і яких опозиційних політиків ми підтримуємо.

Найбільш неприємне питання, яке там було – якщо почнуться якісь заворушення і мітинги, чи зможемо ми, якщо надійде наказ від командування, застосувати зброю проти мітингувальників, – розповів російський силовик.

За словами силовика, багатьох його колег таке питання шокувало. Раніше такого не було.

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Також він розповів про свою участь у війні в Сирії. За його словами, хлопці там гинуть не за батьківщину, а війна в Сирії – це війна за нафту. Абсолютно непотрібний конфлікт.

– Наш гість попросив не розголошувати його особистість, але показав документи, і ми можемо підтвердити: він дійсно служить у військах спеціального призначення, – йдеться в повідомленні штабу Навального.

У Міноборони РФ це відео назвали  фальшивкою.

– В Тюмені і Тюменській області ніяких підрозділів спеціального призначення Збройних сил Росії немає, а поєднання елементів одягу та шевронів, як у бійця на відео, не існує в жодному російському державному відомстві, – сказали вони.

Нагадаємо, 22 травня вантажівка з бійцями ООС відхилилася від маршруту і була захоплена бойовиками.

Джерело: Znak.com

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