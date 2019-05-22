Силовик ЗС Росії розповів, що представники Міноборони РФ проводили опитування про готовність відкривати вогонь по протестувальниках.

Неназваний співробітник спецпідрозділу Збройних сил РФ заявив, що представники Міноборони Росії проводили опитування, де з’ясовували політичні уподобання бійців і їх готовність відкривати вогонь по протестувальниках.

За умови, анонімності боєць розповів представникам тюменського штабу Навального, що на початку 2019 року до них приїхали люди з Москви і привезли бланки з опитуваннями.

– Нас усіх зігнали, сказали обов’язково проходити. Анкетування було анонімним. Вони намагалися з’ясувати наші політичні переконання та погляди, і яких опозиційних політиків ми підтримуємо. Найбільш неприємне питання, яке там було – якщо почнуться якісь заворушення і мітинги, чи зможемо ми, якщо надійде наказ від командування, застосувати зброю проти мітингувальників, – розповів російський силовик.

За словами силовика, багатьох його колег таке питання шокувало. Раніше такого не було.

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Також він розповів про свою участь у війні в Сирії. За його словами, хлопці там гинуть не за батьківщину, а війна в Сирії – це війна за нафту. Абсолютно непотрібний конфлікт.

– Наш гість попросив не розголошувати його особистість, але показав документи, і ми можемо підтвердити: він дійсно служить у військах спеціального призначення, – йдеться в повідомленні штабу Навального.

У Міноборони РФ це відео назвали фальшивкою.

– В Тюмені і Тюменській області ніяких підрозділів спеціального призначення Збройних сил Росії немає, а поєднання елементів одягу та шевронів, як у бійця на відео, не існує в жодному російському державному відомстві, – сказали вони.

Нагадаємо, 22 травня вантажівка з бійцями ООС відхилилася від маршруту і була захоплена бойовиками.

Джерело: Znak.com