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Факти / Світ

Вибух у центрі Ліона, багато постраждалих

У Франції на пішохідній вулиці в місті Ліон стався вибух, у результаті якого поранено мінімум 10 людей, двоє з яких перебувають у важкому стані.

Вибух у центрі Ліона, багато постраждалих

Вибух у Франції стався у місті Ліон. НП відбулася на вулиці Віктора Гюго біля магазину випічки поруч із головною міською площею Белькур.

Відомо, що серед тих, хто отримав поранення – восьмирічна дитина.

Після інциденту на місце події приїхали медики і правоохоронці, район оточили.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав вибух в Ліоні терактом та висловив своє співчуття постраждалим.

За даними ЗМІ, вибух стався у кондитерській Brioche Doree. Бомба була залишена у посилці і начинена гайками та металевими кульками.

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Вибух у центрі Ліона, багато постраждалих / 7 фотографий

Le Progres пише, що повз кондитерську проїжджав чоловік на велосипеді, саме він кинув сумку і через кілька хвилин вона вибухнула

Раніше Факти ICTV писали, що у Рівному вночі у будинок приватного підприємця невідомі кинули гранату.

Джерело: BFM TV

Фото: La Plume Libre

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