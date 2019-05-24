У Франції на пішохідній вулиці в місті Ліон стався вибух, у результаті якого поранено мінімум 10 людей, двоє з яких перебувають у важкому стані.
Вибух у Франції стався у місті Ліон. НП відбулася на вулиці Віктора Гюго біля магазину випічки поруч із головною міською площею Белькур.
Відомо, що серед тих, хто отримав поранення – восьмирічна дитина.
Після інциденту на місце події приїхали медики і правоохоронці, район оточили.
Президент Франції Еммануель Макрон назвав вибух в Ліоні терактом та висловив своє співчуття постраждалим.
За даними ЗМІ, вибух стався у кондитерській Brioche Doree. Бомба була залишена у посилці і начинена гайками та металевими кульками.
Le Progres пише, що повз кондитерську проїжджав чоловік на велосипеді, саме він кинув сумку і через кілька хвилин вона вибухнула
Раніше Факти ICTV писали, що у Рівному вночі у будинок приватного підприємця невідомі кинули гранату.
Джерело: BFM TV
Фото: La Plume Libre