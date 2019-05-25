НАТО змінює військову стратегію, щоб реагувати на зростаючу ядерну загрозу з боку Росії.

Військові експерти НАТО цього тижня ухвалили нову військову стратегію, яка не змінювалася кілька десятиліть.

Це пов’язано з тим, що з 2014 року склалася нова ситуація у сфері безпеки, виникли нові виклики на сході і півдні Європи.

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– Мова йде про те, щоб і надалі повною мірою демонструвати обороноздатність і мати можливість забезпечувати стабільність. Це частково вимагає нових військових концепції, – зазначив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

Раніше Факти ICTV писали, що у НАТО обіцяють розширити співпрацю з метою захисту території України.

Источник: Welt am Sonntag