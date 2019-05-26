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Факти / Світ / Росія

У Мексиці розбився військовий вертоліт РФ – є жертви

У Мексиці розбився вертоліт Мі-17, який належав військово-морському флоту Росії.

У Мексиці розбився військовий вертоліт РФ – є жертви

Військовий вертоліт Російської Федерації розбився в районі Вельє-Верде, що в штаті Сан-Луїс-Потосі.

Міністр навколишнього середовища Мексики зазначила, що цей вертоліт брав участь в гасінні лісових пожеж. Офіційну причину катастрофи не розголошують.

За даними ЗМІ, на борту вертольота перебувало сім осіб, щонайменше п’ятеро з яких загинули.

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Уламки вертольота виявила пошукова група з офіцера і 20 військовослужбовців.

Нагадаємо, 5 травня у Венесуелі розбився військовий вертоліт, в результаті загинули всі сім осіб, які були на борту.

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