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У Перу стався потужний землетрус

Потужний землетрус магнітудою 8,0 стався на півночі Перу.

У Перу стався потужний землетрус

Епіцентр землетрусу розташовувався за 75 км на південний схід від округу Лагунас у регіоні Сан-Мартін, що на півночі Перу.

Підземні поштовхи магнітудою 8,0 балів зафіксовані о 10.41 за київським часом. Осередок поштовхів залягав на глибині 110 кілометрів.

Читайте: Землетрус в Одеській області: відчули три країни

Про постраждалих або загиблих не повідомлялося.

Нещодавно у Туреччині сталася серія землетрусів з різною магнітудою.

Джерело: Геологічна служба США

 

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