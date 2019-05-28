У країнах єврозони вводяться в обіг нові купюри €100 та €200.
28 травня у країнах єврозони вводять у обіг нові купюри номіналом €100 та €200.
Банкомати швидше оброблятимуть нову купюру через те, що банкноти стали вужчими і тепер їх ширина така ж, як у купюри €50.
Зберегли колишню колірну гамму, але трохи змінився їх дизайн.
Купюри €100 та €200 забезпечені додатковими елементами захисту. Фахівці розробили невидимі для ока захисні знаки, які може розпізнати тільки спеціальне обладнання. Також вони містять новий елемент – голограму, яка змінюється при обертанні купюри.
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Ці банкноти завершують оновлення другої серії європейської валюти, нові купюри в €5, 10, 20 і 50 вже вийшли в обіг.
Старі банкноти залишаються дійсними, але все ж будуть виведені з часом.
Нагадаємо, вибори та суди щодо ПриватБанку не вплинули на курс валют, але у липні-серпні 2019 року варто очікувати на здорожчання валюти.