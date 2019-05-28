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Вихід США з НАТО загрожує перемогою РФ у воєнному конфлікті – дослідження

У випадку виходу США з НАТО Альянс не зможе успішно протистояти російським військам.

Вихід США з НАТО загрожує перемогою РФ у воєнному конфлікті – дослідження

Без допомоги США НАТО не зможе успішно протистояти російським підрозділам у випадку воєнного конфлікту.

До такого висновку дійшов Міжнародний інститут стратегічних досліджень, який розглянув кілька можливих сценаріїв, за яких НАТО мало б протистояти РФ без підтримки від США.

У одному із них йдеться про те, що Росія окупує Литву і польську територію біля Калінінграду. Оскільки Литва і Польща – члени НАТО, Альянс муситиме  відповісти на такі дії.

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Крім того, якщо війська США не будуть задіяні, а польські сили вже зазнають значних втрат, то, на думку дослідників, решта європейських членів НАТО та Канада мають тільки 20 бригад, які відповідають критеріям.

Експерти зазначили, що Альянс може замінити деякі ресурси США власними, однак підтримка Америки все одно необхідна.

Нагадаємо, НАТО змінює військову стратегію вперше за кілька десятиліть.

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