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“Голуб-ангел” врятував водія-порушника від штрафу

У Німеччині водій, який порушив правила дорожнього руху не сплатить штраф за перевищення швидкості, бо на момент фотофіксації перед автомобілем опинився голуб, який закрив обличчя чоловіка.

“Голуб-ангел” врятував водія-порушника від штрафу

У Німеччині водій-порушник не сплатить штраф за перевищення швидкості, завдяки голубу-рятівнику.

Одна з камер, що фіксує порушення правил дорожнього руху, сфотографувала автомобіль через перевищення швидкості в федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, але розпізнати чоловіка не вдалося – перед автомобілем опинився голуб, що затулив обличчя водія.

Поліцейські побачили в цьому знак.

 

Поліція вирішила не стягувати штраф (€105), бо розправлені крила птаха закрили обличчя чоловіка.

– Завдяки пернатому ангелу-охоронцю з вочевидь дбайливо розпростертими крилами, все для порушника минулося без втрат, – зазначили у поліції

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Це сталося незадовго до християнського свята Трійці.

– Власне, голуб теж заслужив на штраф, адже він так само занадто швидко летів. Та оскільки нам невідомо, де він має бути до Трійці, то в цьому випадку ми дамо можливість праву поступитися перед милосердям, – запевнили поліцейські.

Нагадаємо, Володимир Зеленських зустрінеться з міністрами закордонних справ Польщі, Швеції, Франції, Німеччини, які відвідають Україну цього тижня.

Джерело: Deutsche Welle

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