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Дані соцмереж і номери телефонів: США змінює правила отримання візи

Держдепартамент США запровадив нові правила отримання американської візи. Відтепер потрібно надати інформацію про свої акаунти в соціальних мережах, а також номери телефонів за останні п’ять років.

Дані соцмереж і номери телефонів: США змінює правила отримання візи

Раніше дані соцмереж вимагали тільки від заявників, які проходили додаткову перевірку, наприклад, якщо до США вони відвідували регіони, де контроль мали терористичні групи.

Тепер це доведеться робити всім, хто подає візи, крім дипломатів і членів офіційних делегацій.

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В Американському союзі захисту громадянських свобод піддали критиці нові правила, та вказали, що немає жодних доказів справедливості і ефективності моніторингу соціальних мереж.

Нагадаємо, від початку дії безвізового режиму з Євросоюзом його послугами скористалися більше 2 млн українських громадян.

Джерело: ВВС

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