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ПАРЄ розгляне можливість повернення Росії

Парламентська асамблея Ради Європи розгляне питання, яке може ускладнити накладання санкцій на російську делегацію і повернути Росію в ПАРЄ.

ПАРЄ розгляне можливість повернення Росії

3 червня у Парижі на засіданні регламентного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи розглянуть питання, яке може ускладнити накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її можливе повернення до ПАРЄ без виконання міжнародних зобов’язань.

На засіданні говоритимуть про зміцнення процесу ухвалення рішень Парламентської асамблеї відносно повноважень та голосування.

Доповідь зачитає сенатор від Бельгії, документ включений до проекту порядку денного.

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Проект доповіді, якщо вона буде затверджена регламентним комітетом, а далі усією Асамблеєю 24 червня, може створити умови, завдяки яким російська делегація заявиться на літню сесію ПАРЄ, хоча це суперечить регламенту.

Раніше, голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв заявив, що піти на поступки означає прийняти російський шантаж, що буде поганим прикладом для інших членів РЄ.

Джерело: Укрінформ

Фото: Dreamstime

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