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Найбільший протест з часів комунізму – у Чехії вимагають відставки прем’єра

У Празі (Чехія) близько 120 тис. осіб вийшли на протести з вимогою відставки прем’єр-міністра Андрея Бабіша.

Протести у Чехії

На Вацлавській площі Праги (Чехія) розпочалися протести з вимогою відставки прем’єр-міністра країни Андрея Бабіша. В акції бере участь більше 120 тис. осіб.

Бабіша звинувачують у тому, що €2 млн субсидій Євросоюзу розподілили на користь пов’язаних з ним компаній.

У поліції Чехії заявили, що політик повинен постати перед судом у справі про шахрайство.

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Протести проти прем’єр-міністра стали наймасовішими з часів Оксамитової революції, коли на вулиці Чехії вийшли сотні тис. осіб.

 

Наразі учасники акції побоюються, що міністр юстиції Марі Бенешова втрутиться у справу проти Бабіша.

До слова, у кількох містах України пройшли акції Безкарність вбиває, під час яких учасники протесту вимагали покарати винних у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому.

Фото: Martin Rocek

Відео: Helena Sulcova

Джерело: ВВС

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