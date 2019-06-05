У Празі (Чехія) близько 120 тис. осіб вийшли на протести з вимогою відставки прем’єр-міністра Андрея Бабіша.
На Вацлавській площі Праги (Чехія) розпочалися протести з вимогою відставки прем’єр-міністра країни Андрея Бабіша. В акції бере участь більше 120 тис. осіб.
Бабіша звинувачують у тому, що €2 млн субсидій Євросоюзу розподілили на користь пов’язаних з ним компаній.
У поліції Чехії заявили, що політик повинен постати перед судом у справі про шахрайство.
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Протести проти прем’єр-міністра стали наймасовішими з часів Оксамитової революції, коли на вулиці Чехії вийшли сотні тис. осіб.
Václavské náměstí #demonstrace pic.twitter.com/0riURd8Cmn
— Helena Sulcova (@helenasulcova1) 4 июня 2019 г.
Наразі учасники акції побоюються, що міністр юстиції Марі Бенешова втрутиться у справу проти Бабіша.
До слова, у кількох містах України пройшли акції Безкарність вбиває, під час яких учасники протесту вимагали покарати винних у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому.
Фото: Martin Rocek
Відео: Helena Sulcova