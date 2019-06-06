Колишній співробітник лікарні в Німеччині отримав другий довічний термін. Його визнали винним у вбивстві 85 пацієнтів.

Суд в німецькому Ольденбурзі визнав винним у вбивстві 85 пацієнтів колишнього співробітника лікарні Нільса Хегель і засудив його до довічного ув’язнення.

Суддя під час оголошення вироку вказав на особливу серйозність злочину, що виключає можливість дострокового звільнення Хегель після 15 років ув’язнення.

За версією звинувачення, Нільс Хегель вбивав у період з 1999-го до 2005 року, коли працював у двох лікарнях на північному заході Німеччини. Він викликав у пацієнтів зупинку серця, вводячи їм певні препарати, а потім намагався реанімувати.

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В останньому слові Хегель сказав, що усвідомив, яку біль і страждання заподіяв своїми жахливими діями.

Нагадаємо, у Пакистані лікаря підозрюють у навмисному зараженні більше 500 пацієнтів СНІДом.