Рада ЄС ухвалила рішення видати громадянам Євросоюзу і членам їх сімей посвідчення особи нового зразка.

Рада ЄС з питань внутрішніх справ ухвалила рішення видати ID-карти нового зразка всім громадянам Євросоюзу і членам їх сімей.

Видавати нові посвідчення почнуть лише через два роки. Старі ID-карти замінюватимуть поступово і їх не можна буде використовувати через десять років.

– Нові правила підвищать безпеку посвідчень особи, ввівши мінімальні стандарти як щодо інформації, яка на них міститься, так і ступеня захисту, загального для всіх держав-членів, в яких передбачені такі документи, – йдеться у повідомленні.

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На нових посвідченнях буде фотографія людини, її два відбитки пальців на безконтактному чіпі.

ID-карти вироблятимуть у форматі кредитних карт, які відповідатимуть мінімальним стандартам безпеки Міжнародної організації цивільної авіації. У них також буде зона автоматичного зчитування.

До слова, саміт Україна-ЄС в 2019 році відбудеться 8 липня, як і планувалося раніше.

Джерело: ALDE Party