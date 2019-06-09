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Вибори у Казахстані: лідирує Токаєв, в Алмати протести

На виборах у Казахстані лідирує чинний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Вибори у Казахстані: лідирує Токаєв, в Алмати протести

Вибори у Казахстані супроводжуються затриманнями людей, які вийшли на протести в Алмати та Нур-Султані.

Мітингувальники вважають вибори несправедливими і недемократичними, а їхній результат – визначеним.

За даними голови Центральної виборчої комісії Костянтина Петрова, у неділю у країні проголосувало 77,4% громадян республіки, які мають право голосу.

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На минулих президентських виборах у 2015 році явка виборців склала 95,22%.

Чинний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, за даними екзит-полу дослідного центру Молодь, перемагає, посідаючи перше місце з 69,94% голосів.

Нагадаємо, 19 березня, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив про відставку, а тимчасовим виконувачем обов’язків глави держави призначив спікера Сенату Касима-Жомарта Токаєва.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Getty Images

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