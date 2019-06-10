Це 6 за ліком президентські вибори у незалежному Казахстані і перші без Назарбаєва, який на усіх попередніх набирав не менше 75%.

Два місяці тому незмінний лідер несподівано заявив про відставку.

За президентське крісло змагається найбільша за усю історію Казахстану кількість кандидатів: їх 7. Але основна боротьба точиться між двома – нинішнім президентом Токаєвим та опозиціонером Аміржаном Косановим.

Косанов пропонує перейти до парламентсько-президентської форми правління, відійти від нафто-газової сировинної економіки і вести республіку у Європу.



Як до таких ініціатив поставиться Москва – головний бенефіціар Євразійського союзу – питання риторичне.

Щоб уникнути потенційного конфлікту з Росією і територіальних втрат, казахи змушені балансувати.

Схід – справа тонка. Можливо, Назарбаєв помітив ці зміни у суспільстві і вирішив не підігрівати ситуацію черговим терміном. Адже молоді казахи, так зване покоління інтернету, доволі активно вимагає нових правил гри: дотримання прав людини, боротьби з корупцією та справедливих судів.

Але Назарбаєв, безперечно, готувався до комфортного транзиту влади. Він законодавчо закріпив свій статус Ельбаси – лідера нації і лишився Головою Радбезу, якому підпорядковуються усі силовики республіки. Очевидно, щоб уникнути палацового перевороту.

За усіма прогнозами і першими результатами новим-старим президентом стане вірний послідовник курсу Назарбаєва – Токаєв.

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Окреме питання: як поведуть себе бізнес-еліти з новим президентом, і чи не почнеться олігархічна війна за сфери впливу?

Як би там не було транзит влади запущений. Казахстану вдалося зробити це без крові та революцій.

Нагадаємо, 19 березня президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив про відставку, а тимчасовим виконувачем обов’язків глави держави призначив спікера Сенату Касима-Жомарта Токаєва.