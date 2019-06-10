Згідно з попередніми результатами позачергових виборів президента Казахстану, перемагає чинний глава держави Касим-Жомарт Токаєв.

Касим-Жомарт Токаєв перемагає на президентських виборах у Казахстані, про що свідчать дані Центральної виборчої комісії.

Читайте: Таємниці сім’ї Назарбаєва: хто стане президентом Казахстану

Попередні підсумки виборів у Казахстані:

Касим-Жомарт Токаєв – 70,76%, або 6 млн 504 тис. 54 голоси;

Аміржан Косанов – 16,02%, або 1 472 733 голоси;

Данія Еспаєва – 5,2%, або 478 153 голоси;

Толеутай Рахімбеков – 3,2%, або 294 271 голос;

Амангельди Таспіхов – 2,07%, або 190 304 голоси;

Жамбил Ахметбеков – 1,82%, або 167 249 голосів;

Садибек Тугел – 0,92%, або 84 348 голосів.

У голосуванні на виборах президента в Казахстані взяло участь 77,4% виборців.

Нагадаємо, 19 березня президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив про відставку, а тимчасовим виконувачем обов’язків глави держави призначив спікера Сенату Касима-Жомарта Токаєва.

Джерело: Tengrinews.kz

Фото: Tengrinews.kz