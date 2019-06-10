Новий президент України Володимир Зеленський здійснив свій перший закордонний візит до столиці Європейського Союзу і штаб-квартири НАТО. Підкресливши таким чином свої зовнішньо-політичні пріоритети.

Першим Володимира Зеленського зустрів президент Єврокомісії Жан–Клод Юнкер. Старійшина європейської політики був у своєму репертуарі – спілкувався у властивій йому дещо фамільярній манері і жартував.

Далі була штаб-квартира НАТО і переговори з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом. Саме тут пролунали слова, яких усі очікували.

– Стратегічний курс України на досягнення повноцінного членства в ЄС і НАТО, закріплений у Конституції України, залишається незмінним. Це – пріоритет нашої зовнішньої політики, – зазначив Володимир Зеленський.

Наступного дня президент провів переговори з головою Європейської Ради Дональдом Туском, віце-президентом Єврокомісії Домбровскісом, єврокомісаром Могеріні, з якою обговорили продовження санкцій проти Росії. У тому числі за роздачу російських паспортів на окупованому Донбасі. Від президента Польщі Володимир Зеленський отримав запрошення відвідати Варшаву 1 вересня, у день початку Другої світової війни.

Столтенберг вчергове підтвердив: Україна зможе приєднатися до Північно-Атлантичного альянсу.

Цікаво, що в Брюсселі Володимир Зеленський поспілкувався з довіреної особою президента Трампа – його зятем і радником Джаредом Кушнером. Можливо, йшлося про запрошення Зеленському відвідати Вашингтон найближчим часом. Загалом візит до Брюсселя експерти оцінили, як успішний, але поки ознайомчий.

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На думку аналітиків, далі справа за реальними діями. Зокрема, це реанімація Нормандського формату. Але тут усе залежить від Кремля. А його господар наразі не горить бажанням спілкуватися зі своїм українським візаві. На петербурзькому економічному форумі Путін вкотре заспівав пісню про єдиний народ. І навіть відверто натякнув, що українців 100 років тому створив Захід. На зло Росії. Відтак, на повагу до української державності годі й сподіватися.

Яскраве тому підтвердження – чергове загострення на фронті. Яке навряд чи випадково співпало з європейським візитом українського президента. Цього тижня російська протитанкова ракета забрала життя трьох українських захисників. Бойовики, навіть не соромлячись, оприлюднили відео обстрілу вантажівки українських збройних сил. Ще двоє загиблих воїнів – внаслідок прямого влучання снаряду в бліндаж.

В Брюсселі Зеленський заявив, що ескалація російської агресії не краще тло для відновлення переговорів у Мінську і Київ не дозволить Москві говорити з собою з позиції сили. Але згодом було оприлюднено суперечливу заяву президента, яка викликала бурхливу реакцію політиків і ЗМІ.

Але водночас Зеленський заявив, що на такі дії Росії наша армія відповідатиме з усією потужністю. Саме на такому непростому тлі цього тижня було відновлено мінський процес. Ще у понеділок Володимир Зеленський представив очільника української делегації у тристоронній контактній групі – Леоніда Кучму. І цього тижня у Мінську поновилися переговори.

Як зустрічали Зеленського в Брюсселі і які перспективи Мінського процесу

У тристоронній контактній групі сторони обговорили звільнення українських заручників Кремля, у тому числі моряків. З 10 червня буде оголошено режим тиші в районі Станиці Луганської. Якщо він протримається тиждень, то має розпочатися відведення сил.

Посол ОБСЄ Мартін Сайдік заявив, що саме представники ОРДЛО і Росії запропонували зняти економічну блокаду, запроваджену Києвом тимчасово з 2017 року. Юрій Луценко одразу заявив, що це буде розцінено, як фінансування тероризму, а ГПУ вже відкрила три кримінальних провадження. Леонід Кучма у Мінську наполягав, що зняття тимчасових обмежень на торгівлю можливе виключно після повернення Україні захоплених в ОРДЛО вітчизняних підприємств.

Другий президент наголосив, що чимало із того, що відбулося під час останніх переговорів у Мінську було навмисно перекручено. Кучма заявив, що завжди ратував за відповідь всіма засобами на кожен випад з боку агресора. Коли не йдеться про населені пункти.

Вже протягом наступного тижня стане зрозуміло, чи готовий Кремль до реального припинення вогню і кроків назустріч. У Кремлі все так же вимагають проведення в ОРДЛО виборів і не виказують бажання виводити війська і віддавати Києву контроль над кордоном.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Путін назвав Зеленського гарним актором і пояснив мовчання.