Угорський суд звільнив українського капітана під заставу у $53 тис.

В Угорщині суд випустив під заставу 64-річного українського капітана круїзного лайнера Viking Sigyn, який зіткнувся на Дунаї у Будапешті з туристичним човном Русалка.

На борту Русалки перебували 35 туристів з Південної Кореї та члени екіпажу. 26 пасажирів та двоє членів екіпажу загинули. Цю трагедію називають найжахливішою катастрофою на Дунаї за останні півстоліття.

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Українського капітана з Одеси заарештували за підозрою у неправомірних діях.

Уряд Південної Кореї офіційно просив тримати українця під вартою, а також надіслав до Угорщини дайверів і посадовців для надання допомоги у проведенні розслідування.

Адвокат українця Ґабор Тот зазначив, що апеляційний суд Будапешта дозволив звільнити його під заставу у розмірі 15 млн угорських флоринів ($53 тис.).

Як повідомлялося, 30 травня у Будапешті прогулянковий катер з туристами врізався в інше судно, через що він перекинувся і затонув. У результаті події загинуло щонайменше семеро осіб.