PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Аварія судна в Будапешті: суд випустив під заставу українського капітана

Угорський суд звільнив українського капітана під заставу у $53 тис.

Аварія судна в Будапешті: суд випустив під заставу українського капітана

В Угорщині суд випустив під заставу 64-річного українського капітана круїзного лайнера Viking Sigyn, який зіткнувся на Дунаї у Будапешті з туристичним човном Русалка.

На борту Русалки перебували 35 туристів з Південної Кореї та члени екіпажу. 26 пасажирів та двоє членів екіпажу загинули. Цю трагедію називають найжахливішою катастрофою на Дунаї за останні півстоліття.

Читайте: Тримаємося! Капітан захопленого РФ корабля надіслав листа

Українського капітана з Одеси заарештували за підозрою у неправомірних діях.

Уряд Південної Кореї офіційно просив тримати українця під вартою, а також надіслав до Угорщини дайверів і посадовців для надання допомоги у проведенні розслідування.

Адвокат українця Ґабор Тот зазначив, що апеляційний суд Будапешта дозволив звільнити його під заставу у розмірі 15 млн угорських флоринів ($53 тис.).

Як повідомлялося, 30 травня у Будапешті прогулянковий катер з туристами врізався в інше судно, через що він перекинувся і затонув. У результаті події загинуло щонайменше семеро осіб.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Українського капітана затонулого у Будапешті судна заарештували
Капітаном затонулого судна у Будапешті був українець – поліція
В Угорщині затонув катер з туристами – є загиблі
На Євробаченні 2019 Угорщину представить Йоці Папаї
Біля Санкт-Петербурга перекинувся прогулянковий катер з людьми
Підробляли документи – в Угорщині оштрафували 39 українців
Ми це зробили! Аварійний лайнер Viking Sky дістався суші
Аварія лайнера Viking Sky: що відбувається на борту корабля
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка