США планують збільшити військовий контингент у Польщі до 5,5 тис. осіб і розмістити в країні ескадрилью безпілотників.

Президент Польщі Анджей Дуда і президент США Дональд Трамп підписали декларацію про оборонну співпрацю, згідно з якою Сполучені Штати збільшать військовий контингент і розмістять ескадрилью безпілотників.

США готові обмінюватися інформацією, яка отримана з розвідувальних безпілотників MQ-9 для реалізації оборонних цілей.

Військовий контингент Америки у Польщі збільшиться з 4,5 тис. до 5,5 тис. солдатів.

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Умови та інфраструктуру для розміщення американської техніки та військових Польща створить за свій рахунок.

До слова, Україна може отримати від США ще чотири патрульних катери Island.

Джерело: Білий дім