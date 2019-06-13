PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

США збільшать військовий контингент у Польщі

США планують збільшити військовий контингент у Польщі до 5,5 тис. осіб і розмістити в країні ескадрилью безпілотників.

Військові США

Президент Польщі Анджей Дуда і президент США Дональд Трамп підписали декларацію про оборонну співпрацю, згідно з якою Сполучені Штати збільшать військовий контингент і розмістять ескадрилью безпілотників.

США готові обмінюватися інформацією, яка отримана з розвідувальних безпілотників MQ-9 для реалізації оборонних цілей.

Військовий контингент Америки у Польщі збільшиться з 4,5 тис. до 5,5 тис. солдатів.

Читайте: Літак та безпілотник США провели розвідку над Чорним морем і Донбасом

Умови та інфраструктуру для розміщення американської техніки та військових Польща створить за свій рахунок.

До слова, Україна може отримати від США ще чотири патрульних катери Island.

Джерело: Білий дім

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

США нададуть Україні майже $700 млн на оборону та боротьбу з корупцією
Трамп: Ми розглядаємо санкції щодо Північного потоку-2
Kiev офіційно змінено на Kyiv – рішення Ради США з географічних назв
У США пропонують постачати Україні ракети класу “земля-повітря”
ЗСУ закріпилися на нових позиціях у Мар’їнці
Брак медиків у США: чому молоді люди не ризикують вчитися на лікарів
Криза у Молдові: США закликають партії до переговорів
У масштабній ДТП в Польщі загинули шестеро людей
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка