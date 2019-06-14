Радбез ООН провів екстрене засідання після інциденту в Оманській затоці.
Рада безпеки ООН провела екстрене засідання через атаки на танкери в затоці Омана.
Однак Радбез не прийняв офіційного рішення щодо інциденту, але засудив атаку на танкери і закликали ретельно розслідувати інцидент.
Причиною послужило те, що США не надали доказів причетності Ірану до інциденту.
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У свою чергу, Вашингтон наполягає на тому, що відповідальність за напад на танкери несе Іран.
Також Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) опублікувало фото і відео, які нібито підтверджують причетність іранських сил до інциденту в Оманській затоці.
Іран свою причетність до інциденту заперечує.
Нагадаємо, 13 червня стало відомо про атаку на два нафтові танкери – Front Altair і Kokuka Courageous. Внаслідок нападу на судах сталися вибухи і пожежа. Члени екіпажів були евакуйовані на територію Ірану.