У Молдові Демократична партія олігарха Влада Плахотнюка відмовилася від влади.

Демократична партія олігарха Влада Плахотнюка вирішила відмовитися від влади для того, аби завершити політичну кризу в країні.

Також у відставку йде і уряд Павла Філіпа, якого призначив Конституційний суд.

Демократична партія вважає, що дострокові парламентські вибори потрібні для того, аби нова влада була легітимною.

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Також політсила вважає, що через її відмови від влади не буде вирішено проблему блокування державних установ.

Про свої подальші плани Демократична партія повідомить згодом.

Раніше Державний департамент США закликав політичні сили Молдови до переговорів для того, аби врегулювати політичну кризу.

Джерело: Newsmaker