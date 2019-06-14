PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Криза у Молдові: партія олігарха Плахотнюка відмовилася від влади

У Молдові Демократична партія олігарха Влада Плахотнюка відмовилася від влади.

Молдова

Демократична партія олігарха Влада Плахотнюка вирішила відмовитися від влади для того, аби завершити політичну кризу в країні.

Також у відставку йде і уряд Павла Філіпа, якого призначив Конституційний суд.

Демократична партія вважає, що дострокові парламентські вибори потрібні для того, аби нова влада була легітимною.

Читайте: Криза у Молдові: Україна застерігає від російського сценарію федералізації

Також політсила вважає, що через її відмови від влади не буде вирішено проблему блокування державних установ.

Про свої подальші плани Демократична партія повідомить згодом.

Раніше Державний департамент США закликав політичні сили Молдови до переговорів для того, аби врегулювати політичну кризу.

Джерело: Newsmaker

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Криза в Молдові: причини і реакція ЄС
Політична криза Молдови: які загрози для України
Криза у Молдові: США закликають партії до переговорів
Україна посилила контррозвідувальний режим на кордоні з Молдовою
Криза у Молдові: Україна застерігає від російського сценарію федералізації
Молдову на Євробаченні 2019 представить Anna Odobescu
120 км бездоріжжя. Коли відремонтують частину міжнародної траси М21 на Вінниччині
На виборах у Молдові лідирує проросійська партія
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка