Країни-члени ІМО закликали Росію виконати рішення морського трибуналу ООН щодо затриманих українських моряків.

32 країни-члени Міжнародної морської організації закликали Росію в Міжнародній морській організації (ІМО) до негайного виконання наказу Міжнародного трибуналу з морського права у справі силового захоплення українських суден і моряків у районі Керченської протоки.

– Комітет з безпеки на морі ІМО відреагував на незаконні дії РФ і закликав країни-члени і зацікавлені сторони повідомляти організації про будь-які загрози безпеці навігації в північній частині Чорного моря, в Азовському морі та Керченській протоці. Відтепер це стане предметом посиленої уваги з боку зазначеної спеціалізованої установи ООН, – йдеться в повідомленні.

Російські силовики 25 листопада 2018 року із застосуванням зброї затримали в районі Керченської протоки український буксир Яни Капу і малі броньовані артилерійські катери Бердянськ та Нікополь, що йшли з Одеси до Маріуполя.

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Зараз 24 українцям, що перебували на суднах, серед яких двоє співробітників СБУ, пред’явлено обвинувачення в “незаконному перетині кордону, вчиненому групою осіб за попередньою змовою, або організованою групою, або із застосуванням насильства чи погрози його застосування” (ч. 3 ст. 322 КК РФ).

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що НАТО закликає Росію виконати вимоги Міжнародного трибуналу.

Джерело:Посольство України у Великій Британії