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Рада ЄС: невизнання анексії Криму – основний підхід для співпраці в Чорному морі

Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС заявила, що невизнання анексії Криму Росією є фундаментальним підходом для розвитку співробітництва у Чорному морі.

Рада ЄС: невизнання анексії Криму – основний підхід для співпраці в Чорному морі

Рада ЄС стурбована безпековою ситуацією в регіоні Чорного моря. Тому для співробітництва необхідно дотримуватися міжнародного права та принципів незалежності та територіальної цілісності.

Крім того, дотримання Конвенції ООН з морського права і, зокрема свободи судноплавства, а також стратегічних рішень ЄС і його політики невизнання незаконної анексії Криму є фундаментальними для підходу щодо регіональної співпраці у регіоні Чорного моря.

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У документі також звертають увагу на необхідність залучення нових можливостей для економічного розвитку в регіоні та за його межами.

Нагадаємо, раніше Рада ЄС ввела санкції проти росіян за хімзброю.

Джерело: Council of the European Union

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