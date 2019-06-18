Колишній президент Єгипту Мухаммед Мурсі помер 17 червня під час засідання суду в Каїрі. МВС оголосило в країні режим особливого стану.

Після смерті у суді поваленого внаслідок військового перевороту в 2013 році президента Єгипту, лідера руху Брати-мусульмани Мохаммеда Мурсі по всій країні виділені додаткові наряди поліції.

Мурсі помер після втрати свідомості в залі суду.

Відпустки всіх співробітників силових органів анульовані, підвищені заходи безпеки у державних і приватних структурах, біля церков і мечетей.

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У русі Брати-мусульмани назвали смерть Мурсі вбивством і закликали прихильників прийти на похорон.

Нагадаємо, у червні 2016 року колишнього президента Єгипту Мухаммеда Мурсі засудили до довічного ув’язнення у справі про незаконну передачу Катару секретних документів.

Джерело: Анадолу