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Волкер одружився з грузинською журналісткою

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер одружився з журналісткою видання Голос Америки.

Волкер одружився з грузинською журналісткою

Курт Волкер одружився 15 червня у Вашингтоні. Його обраницею стала журналістка Голосу Америки з Грузії Іе Меурмішвілі, за сумісництвом вона працює редакторкою програми Вашингтон сьогодні.

Меурмішвілі працює в редакції Голос Америки з 2009 року. Церемонію одруження відвідав також посол України в США Валерій Чалий.

 – Все було красиво – погода, люди, атмосфера, музика – це була ідеальна вечірка, – написала Іе Меурмішвілі.

Читайте: Коли російські війська підуть геть, починається мир на Донбасі – Волкер

Нагадаємо, спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив, що американська влада готова співпрацювати з Україною і надалі надавати оборонну летальну зброю.

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