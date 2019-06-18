Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер одружився з журналісткою видання Голос Америки.

Курт Волкер одружився 15 червня у Вашингтоні. Його обраницею стала журналістка Голосу Америки з Грузії Іе Меурмішвілі, за сумісництвом вона працює редакторкою програми Вашингтон сьогодні.

Меурмішвілі працює в редакції Голос Америки з 2009 року. Церемонію одруження відвідав також посол України в США Валерій Чалий.

– Все було красиво – погода, люди, атмосфера, музика – це була ідеальна вечірка, – написала Іе Меурмішвілі.

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Нагадаємо, спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив, що американська влада готова співпрацювати з Україною і надалі надавати оборонну летальну зброю.