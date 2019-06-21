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Протести у Тбілісі відновилися: під парламентом Грузії нова акція

У Тбілісі відновилися протести. Під парламент Грузії масово сходяться активісти.

Протести у Тбілісі відновилися: під парламентом Грузії нова акція

У Тбілісі (Грузія) активісти збираються на новий мітинг під парламентом.

Акція була анонсована на 19 годину (18.00 за Києвом). Серед присутніх багато молоді, людей середнього та старшого віку.

Читайте: Спікер парламенту Грузії пішов у відставку

Мітингувальники вимагають відставки влади, а також пояснень за вчорашній силовий розгін.

Нагадаємо, протести у Грузії розпочалися увечері 20 червня, на яких народ виступив проти російських окупантів. Факти ICTV зібрали хронологію протестів в Грузії і найважливішу інформацію на даний момент.

Фото: Getty Images

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