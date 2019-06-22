Тисячі людей взяли участь у антиурядовій акції протесту біля парламенту Грузії. Влада ніяк не відреагувала на мітинг, тому грузинська опозиція вже анонсувала нову акцію 22 червня.

Протести у Грузії тривають. На проспект Руставелі прийшли набагато більше людей, ніж на акцію 20 червня, яку розігнали силовики.

Активісти вимагали звільнити тих, кого затримали під час попереднього мітингу, відправити у відставку міністра внутрішніх справ Георгія Гахарію та призначити в країні дострокові парламентські вибори.

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Багато небайдужих прийшли на мітинг з пов’язками на очах, щоб нагадати про протестувальників, яким вибили око.

Грузинська опозиція анонсувала нову акцію протесту 22 червня на 19.00. Протестувальники планують виходити на мітинги щодня, поки влада не виконає їхні вимоги.

Нагадаємо, що протести у Грузії почалися у ніч на 21 червня. У результаті зіткнень постраждали близько 240 осіб, серед них 80 – співробітники поліції, ще 160 – мітингувальники. Факти ICTV стежать за подіями у Тбілісі в онлайн-трансляції.

Джерело: Jam-news