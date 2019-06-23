Тисячі чехів вийшли на акцію протесту в Празі з вимогою відставки прем’єр-міністра Андрея Бабіша.

Десятки тисяч людей вийшли в неділю в центр Праги із закликами до відставки прем’єр-міністра Чехії Андрія Бабіша і міністра юстиції Марії Бенешовою, яких звинувачують в розтраті субсидій ЄС.

За даними організаторів протесту, на вулиці Праги вийшли до 250 тис. протестувальників. Вони називають цей протест наймасовішим за останні 30 років.

Бабішу загрожує кримінальна відповідальність, зокрема він фігурує у розслідуванні Європейського Союзу з приводу конфлікту інтересів.

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Мільярдер також фігурує у розслідування ЄС щодо конфлікту інтересів через свій конгломерат Агроферт, який він перевів у два цільових фонди незадовго до того, як прийти до влади у 2017 році.

Проте у звіті Європейської комісії, деталі якого стали відомі на початку цього місяці, йдеться про те, що пан Бабіш все ще отримує прибуток від цієї групи. У доповіді визначено, що він повинен повернути близько 451 млн. чеських крон ( ‎€17,5 млн.) у вигляді субсидій.

Бабіш відкинув усі звинувачення, назвавши їх безпідставними та політично мотивованими.

Нагадаємо, що протести у Грузії почалися у ніч на 21 червня. У результаті зіткнень постраждали близько 240 осіб, серед них 80 – співробітники поліції, ще 160 – мітингувальники. Факти ICTV стежать за подіями у Тбілісі в онлайн-трансляції.