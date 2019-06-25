Грузинський ларі встановив антирекорд, знецінившись до 2,8250 ларі/$1.

Курс грузинського ларі до долара склав 2,7945.

24 червня Національний банк встановив курс на підставі торгів у системі Bloomberg. Зараз в пунктах обміну валюти в Грузії і банках курс купівлі та продажу перевищує 2,8250 ларі за 1$.

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У країні таке падіння національної валюти пов’язують з економічною ситуацією і проблемами в туристичному секторі.

Також проблеми викликані рішенням Росії припинити авіасполучення з Грузією з 8 липня.

Нагадаємо, у ніч на 21 червня почалися антиросійські протести у Грузії.

Причиною протестів став виступ на Міжпарламентській асамблеї в грузинському парламенті депутата російської Держдуми Сергія Гаврилова. Він несподівано зайняв місце спікера і заговорив російською мовою.